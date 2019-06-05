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شكرا لقرائتكم هيثم فاروق : ما يحدث فى الزمالك هو 100 خطوة للوراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق هيثم فاروق لاعب نادى الزمالك الأسبق على رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى فى الأيام الماضية.
وكتب هيثم فاروق تدوينية عبر حسابه الرسمى على توتير قال فيها :"ما يفعله رئيس الزمالك بالفريق ١٠٠ خطوة للوراء فلصالح من يقوم بهذا ".
وقرر مجلس الزمالك رحيل السويسرى جروس بعد انتهاء عقده يوم 31 مايو الجارى وأكد رئيس القلعة البيضاء أن راتب المدرب السنوى كان يتخطى الـ 60 مليون جنيه ولا يمكن لخزينة النادي تحمله.
تويتة هيثم فاروق
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