شكرا لقرائتكم هل يفسد درع الدوري صفقة بامبو على الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت صفقة انتقال كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلى لصفوف الأهلي غير مؤكدة بعد الأحداث التى شهدتها الأيام الماضية.

وقاد كريم بامبو الإسماعيلى للتعادل مع الأهلي فى الدوري الممتاز، بهدف لكل فريق ونجح فى تسجيل هدف التعادل للدراويش.

ومنذ انتهاء مباراة الأهلي والإسماعيلى يتعرض كريم بامبو لهجوم حاد من جانب بعض جماهير القلعة الحمراء، رغم توقيعه على عقود انتقاله للأحمر فى وقت سابق نظرا لانتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الحالى.

وأصبح لقب الدوري الممتاز يهدد إتمام صفقة انتقال كريم بامبو لصفوف الأهلي، خاصة أن التعادل مع الإسماعيلى تسبب فى تعطل الفريق الأحمر فى مسيرة الدوري، قبل تلقى هدايا مجانية من غريمة التقليدى الزمالك بالتعادل فى مباراتين متتاليتين أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود.