شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب ادارة المصري بالتفاوض مع إسلام محارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، من إدارة ناديه التفاوض مع إسلام محارب لاعب الأهلى، بعد الأنباء التى ترددت حول إقتراب رحيله عن القلعة الحمراء. Advertisements كان إيهاب جلال طلب أيضا التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، فى حالة رحيله عن النادى الأحمر سواء على سبيل الإعارة أو البيع. يذكر أن المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى.

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