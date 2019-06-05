إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ الفيفا حتى 2023

رويترز

أفادت وكالة أنباء رويترز بإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى 2023. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إنفانتينو ، هو المرشح الوحيد لتولي منصب رئاسة الاتحاد الدولي، وذلك بعدما أغلق باب الترشح يوم 6 فبراير الماضي.

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