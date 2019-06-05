حسن العمدة

أكد رئيس اللجنة القانونية لنادي الترجي الرياضي التونسي رياض التويتي، المتواجد حاليا في باريس، أن فريق باب سويقة ليس معنيا بالاجتماع الطارئ للكاف. وقال التويتي، خلال استضافته الليلة على قناة "فرانس 24": "نحن ليس لنا مطالب، لأن الاجتماع كان مخصصا لمسألة قرار الوداد البيضاوي بعدم إتمام المباراة، وهذا يستوجب عقوبات وكان في اعتقادنا أننا لم نكن معنيين بهذا الاجتماع، لكن ما راعنا منذ يوم أمس، الشائعات والأخبار التي تتحدث عن نظر الاجتماع في إمكانية إعادة المباراة، والأمر ليس منطقيا، باعتبار أن الفريق المغربي رفض مواصلة...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحة رادس.. رئيس اللجنة القانونية لـ الترجي: اتخاذ أي قرار بإعادة نهائي الأبطال سابقة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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