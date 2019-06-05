شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى شهداء الوطن فى حادث شمال سيناء الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس ادارة اتحاد الكرة بيانا رسميا نعى فيه شهداء الوطن الذين لقوا حتفهم فجر اليوم، إثر هجوم إرهابى خسيس شمال سيناء. وجاء نص البيان كالتالى:

نعى

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