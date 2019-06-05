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شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يحتفل بعيد الفطر بالزى المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، على نشر صورة له بالزى المغربى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام للاحتفال لعيد الفطر المبارك، وعلق أزارو على الصورة قائلا، "عيد مبارك سعيد".
ومن المنتظر أن يواصل الأهلى تدريباته عقب انتهاء الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين احتفالا بعيد الفطر.
وليد أزارو
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