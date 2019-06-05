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وليد أزارو يحتفل بعيد الفطر بالزى المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، على نشر صورة له بالزى المغربى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام للاحتفال لعيد الفطر المبارك، وعلق أزارو على الصورة قائلا، "عيد مبارك سعيد".

ومن المنتظر أن يواصل الأهلى تدريباته عقب انتهاء الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين احتفالا بعيد الفطر.


وليد أزارو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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