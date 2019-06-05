شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يدخل حسابات المصرى لتدعيم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل باسم على، ظهير أيمن النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى.

وكان إيهاب جلال طلب أيضاً التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، حال رحيله عن النادى الأحمر سواء على سبيل الإعارة أو البيع، ونفس الأمر بالنسبة لإسلام محارب.

يذكر أن المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى.