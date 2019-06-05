سفير مصر فى كينيا يؤازر فراعنة الطائرة بختام التصفيات المؤهلة للألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المقامة فى كينيا، حضور خالد الأبيض سفير مصر فى البلد المستضيفة للبطولة لقاء مصر أمام صاحب الأرض فى اللقاء الذى سيجمعهما عصر اليوم فى ختام التصفيات المؤهلة للألعاب الأفريقية فى أغسطس المقبل بالمغرب. وشهدت التصفيات فوز مصر على رواندا وأوغندا بنتيجة 3 / 1 فى أول وثانى لقاءات التصفيات. Advertisements وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.



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