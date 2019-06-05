شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى يستعد للسفر لألمانيا بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد ثنائي الأهلى سعد سمير وكريم نيدفيد للسفر الى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك ، من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، فيما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة فى ظل معاناته من قطع فى الرباط الصليبي الخلفي.

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