شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: عادات وتقاليد المصريين فى العيد تختلف عن أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطنى الأسبق، أن العيد يكمن لديه فى الصلاة مع الأهل والأقارب والجيران، بالإضافة لزيارة بلدته بالمنصورة، خاصة بعدما حرمه الاحتراف الخارجى أكثر من 12 سنة فى تركيا من الاحتفال بالعيد مع الأسرة.

وأضاف السقا، أن العيد فى مصر يختلف تماما عن الدول الأخرى، مؤكدا أنه حضر العيد فى العديد من الدول سواء الأوروبية أو الأفريقية أو العربية، إلا أن النكهة المصرية تختلف تماما فى كل شىء فالعادات والتقاليد المصرية لها بريقها الخاص.

وعن أهم الأكلات التى يحبها عبد الظاهر السقا فى العيد، أكد قائد المنتخب الوطنى أنه يحب جدا الأكلات الشعبية التى كان محروما منها وقت أن كان لاعبا بالمنتخب الوطنى، إلا أنه لا يعتمد على وجبة معينة، خاصة أن لعب الكرة حرمه كثيرا من الاحتفال بالأعياد داخل المحروسة.