شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يحدد مصير الحاوى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادي الزمالك، بشكل نهائى، على مصير أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الملقب بالحاوى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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