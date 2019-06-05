شكرا لقرائتكم خبر عن راجح وهبة: مجلس الترسانة "إيد واحدة" من أجل الصعود للأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض راجح وهبة، نائب رئيس الترسانة، الشائعات عن وجود خلافات داخل مجلس إدارة النادى خاصة بينه وبين الرئيس طارق سعيد، مؤكدا أن علاقتهما جيدة جدا ودائما يتشاورون فى كل الأمور الخاصة بقلعة الشواكيش.

وأضاف وهبة أن الجميع يتكاتف من أجل عودة فريق الترسانة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، حيث سيقدمون كل الدعم والمساندة للجهاز الفنى الجديد بقيادة علاء ميهوب المدير الفنى وكريم حسن شحاتة مدير الكرة لأن الهدف واحد لدى الجميع بعودة الشواكيش للأضواء.