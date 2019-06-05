شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تعود من أوزبكستان 13 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، إلى القاهرة قادمة من أوزبكستان يوم 13 يونيو الجارى، عقب خوض مباراتين وديتين هناك، حيث يتوجه الفراعنة بعدها إلى فلسطين لخوض مباراة ودية هناك يوم 16 من نفس الشهر.

وينطلق فى الخامسة مساء اليوم معسكر المنتخب الأولمبى، قبل السفر إلى أوزبكستان، لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم: عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.