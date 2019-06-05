شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناشىء الإسماعيلى أدهم بندق فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي أدهم بندق لاعب فريق الناشئين بالنادي الإسماعيلى مواليد 2003 مصرعه إثر حادث أليم بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء. Advertisements وكان الناشىء الراحل يملك إمكانيات متميزة حيث أطلق عليه مدربوه بالقطاع لقب نيمار فى إشارة للنجم البرازيلي الشهير.

أدهم بندق

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