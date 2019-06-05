- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحكم محمود البنا يؤدى صلاة العيد بصحبة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الحكم الدولي محمود البنا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر البنا صورة برفقة ابنائه أثناء أداء صلاة العيد، وكنت عليها، "كل عام وأنتم بألف خير.. صلاة عيد الفطر المبارك".
ويعد البنا واحدا من أفضل الحكام على الساحة المصرية الأمر الذى منحه ثقه الاتحاد الأفريقى الذى أسند له إدارة العديد من المباريات المهمة هذا الموسم.
محمود البنا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الحكم محمود البنا يؤدى صلاة العيد بصحبة أبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.