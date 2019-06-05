شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحكم محمود البنا يؤدى صلاة العيد بصحبة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الحكم الدولي محمود البنا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر البنا صورة برفقة ابنائه أثناء أداء صلاة العيد، وكنت عليها، "كل عام وأنتم بألف خير.. صلاة عيد الفطر المبارك".

ويعد البنا واحدا من أفضل الحكام على الساحة المصرية الأمر الذى منحه ثقه الاتحاد الأفريقى الذى أسند له إدارة العديد من المباريات المهمة هذا الموسم.