شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي زكى يطلب الرحيل عن سموحة ويتلقى عرضين محليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد حمدة زكي، مهاجم سموحة، الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مكتفياً بما قدمه بقميص الفريق السكندرى على مدار المواسم الماضية، والتى شهدت تألقه بشكل واضح كما أنه ساهم فى بقاء فريقه ببطولة الدوري العام هذا الموسم.

وتلقى حمدى زكى العديد من العروض للرحيل عن سموحة، أبرزها من أندية إنبى ومصر المقاصة، فى الوقت الذى لا يزال اللاعب يفاضل بين العروض قبل تحديد وجهته المقبلة بشكل رسمى.