أول تعليق من رئيس الفيفا على فضيحة نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حزنه لما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتوج الترجي بدوري الأبطال، بعد انسحاب الوداد، بسبب عدم تعطل "تقنية الفيديو"، بعد إلغاء الحكم بكاري جاساما هدفا لبطل المغرب.

وقال إنفانتينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي على هامش إعادة انتخابه 4 سنوات أخرى كرئيس للفيفا بالتزكية: "رأيت ما حدث في النهائي الإفريقي، حزين جدا، ولا يوجد مبرر لما حدث".

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وأضاف: "لن نتدخل إلا إذا طلب الاتحاد الإفريقي ذلك، ومستعدون للمساعدة كي لا تحصل مثل تلك الأمور في المستقبل".

وعن تطور الكرة الإفريقية، قال إنفانتينو: "ما ينقص إفريقيا الكفاءات التي تساعد في انطلاق المشروعات الكبرى"، مضيفا أنه يجب أن يتم مساعدة اللاعبين الأفارقة، بهناك أساطير خرجوا من إفريقيا مثل صامويل إيتو وديديه دروجبا، وغيرهم من القارة الإفريقية.

واختتم: "مع بعض التنظيم والهيكلة ستكون الأمور أفضل".