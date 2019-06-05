تقارير: مبابي قرر مغادرة باريس.. ووكيله اجتمع بمسؤول كبير في زيوريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، مغادرة فريقه، وخوض تجربة جديدة.

وذكر راديو "كادينا سير" الإسباني، أن ويلفرد مبابي والد النجم الشاب ووكيله، التقى في زيوريخ أحد أهم الشخصيات في عالم كرة القدم، دون أن تسميه.

وأضاف أن مبابي ليس مرتاحا في باريس، خاصة بعد منع توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي، له من تسديد ركلات الجزاء خلال الموسم المنقضي.

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وأوضحت أن ذلك القرار حرمه من التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي، والذي كان سيمنحه مكافأة قدرها 1.5 مليون يورو.

ويستمر تعاقد مبابي مع باريس حتى 2023، حيث يأتي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدير أكبر الراغبين في ضم النجم الشاب، لصفوف الملكي، في إطار خطة إعادة بناء الفريق.

وسجل مبابي 33 هدفا في الدوري الفرنسي، وهدفين بالكأس، و4 أهداف بدوري أبطال أوروبا.