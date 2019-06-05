مباريات اليوم.. البرتغال وسويسرا بنصف نهائي دوري أوروبا.. ووديتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تقام اليوم المباراة الأولى بنصف نهائي دوري أمم أوروبا، بالإضافة لوديتان استعدادا لكأس كوبا أمريكا المقررة منتصف هذا الشهر. دوري أمم أوروبا البرتغال - سويسرا 8:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 1 Advertisements وديات البرازيل - قطر 2:30 صباح الخميس عبر قناة بى أن سبورت 1HD المكسيك - فنزويلا 4:00 صباح الخميس

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