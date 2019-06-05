الأرجنتين تخوض تدريبها الأول بكامل قوتها استعداداً لكوبا أمريكا

تدرب منتخب الأرجنتين قبل 11 يوماً من انطلاق كوبا أمريكا في البرازيل، للمرة الأولى بجميع اللاعبين بعد انضمام حارس مرمى بوكا جونيورز استيبان أندرادا.

وانضم أندرادا في وقت سابق من اليوم إلى معسكر المنتخب بعد خوضه الأحد، نهائي كأس الدوري الأرجنتيني أمام تيغري، الذي فاز بثنائية نظيفة.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له أن التدريب شمل تدريبات متنوعة مثل التعامل مع الكرة أثناء الحركة والتنسيق بين اللاعبين والتحركات التكتيكية في المساحات الضيقة.

وأخيراً أجريت مباراة مصغرة “قوية” لمدة 20 دقيقة.

وتدرب المهاجم سرجيو أغويرو، الذي شارك في تدريب الاثنين بمعزل عن زملائه، بسبب آلام في الركبة اليسرى، بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين خلال تدريب الثلاثاء.

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وتستمر استعدادات الـ”ألبيسيليستي” حتى الخميس في بوينوس أيرس، قبل أن يسافر الفريق إلى سان خوان لمواجهة نيكاراغوا ودياً في اليوم التالي.

بعدها ينطلق المنتخب الأرجنتيني إلى البرازيل لخوض غمار كوبا أمريكا في البرازيل والتي تبدأ في 14 من الشهر الجاري وتنتهي في السابع من يوليو (تموز) المقبل.

وينافس رفاق ليونيل ميسي في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات كولومبيا وباراغواي وقطر.

وتستهل الأرجنتين مسيرتها في البطولة يوم 15 يونيو (حزيران) بمواجهة “لوس كافيتيروس” قبل أن تلتقي منتخب باراغواي في 19 من الشهر نفسه، وتختتم دور المجموعات بعدها بأربعة أيام بملاقاة المنتخب العربي.