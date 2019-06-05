رانيا عزت تفوز بثلاث ميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين

توجت رانيا عزت ، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين و فضية في منافسات وزن ٧٦ كجم ببطولة العالم للناشئين المقامة حاليا باستراليا. المقامة حاليا باستراليا. وحصدت رانيا فضية الخطف و ذهبية الكلين و ذهبية المجموع ب ٢١٩ كجم. وتفوقت رانيا على لاعبات تركيا ونيوزلاندا وامريكا. ويقود الفريق فنيا كابتن محمد موسي الديب المدير الفني و كابتن محمد طنطاوي. و يرافق البعثة كابتن محسن البحيري اداريا و كابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري.

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