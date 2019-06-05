حرس الحدود يصرف مكافأة للاعبي الفريق بعد ضمان البقاء بالدوري

قررت إدارة نادي حرس الحدود صرف مكافأة خاصة للاعبين عقب تعادل الفريق مع الزمالك وضمان البقاء في الدوري الممتاز. وتعادل حرس الحدود مع نظيره الزمالك بهدف لكل منهما، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز ليضمن الفريق العسكري البقاء في الدوري الممتاز. لكل منهما، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز ليضمن الفريق العسكري البقاء في الدوري الممتاز. وأنهي حرس الحدود الموسم الكروي محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بترتيب الدوري الممتاز. ومن جانبه هنأ طارق العشري المدير الفني للفريق مجلس الإداراة كما أثني على أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية وإصرارهم على البقاء في الدوري الممتاز.

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