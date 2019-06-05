سموحة يقرر إنهاء إعارة باسم مرسي

قررت إدارة نادي سموحة إنهاء إعارة باسم مرسي لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك خلال يناير الماضي. وأتخدت إدارة سموحة قرار رحيل باسم مرسي بسبب المشاكل التي افتعالها اللاعب منذ قدومه للفريق وخاصة مع حسام حسن مدرب الفريق. بسبب المشاكل التي افتعالها اللاعب منذ قدومه للفريق وخاصة مع حسام حسن مدرب الفريق. وترجع الأزمة إلى أن التوأم اتهم باسم مرسي بإفشاء أسرار الفريق قبل مواجهته مع الزمالك آنذاك، ويستبعد اللاعب من المشاركة مع الفريق في الدوري، ليتقدم مرسي بشكوي إلى اتحاد الكرة ضد نادي سموحة.

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