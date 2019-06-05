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طلعت يوسف يقدم تقريره قبل رحيله والإدارة تتمسك باستمراره

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انتهى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من إعداد تقرير شامل عن فريق الكرة الأول بالنادي، قبل رحيله عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم.

وكانت بوابة الوفد أكدت أمس أن طلعت يوسف سيرحل عن تدريب الفريق

بعدما أبرم تعاقد مع نادي طلائع الجيش لتدريب الفريق.

ومن جانبه يحاول محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أثناء طلعت يوسف عن قراره بالرحيل والاستمرار لتدريب زعيم الثغر

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الموسم المقبل، إلا أن يوسف يرفض الاستمرار بسبب اتمام تعاقده مع إدارة طلائع الجيش.

وقررت إدارة الاتحاد السكندري وقعت عقوبة مالية على لاعبي الفريق، بخصم 10% من قيمة عقودهم بسبب سوء أدائهم خلال الموسم المنتهي.

وأنهي الاتحاد السكندري الموسم الكروي محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة . 

 

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