كشف مصدر بمنتخب مصر، أن بعض لاعبي الفراعنة طالبوا المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، بتأجيل انضمامهم لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق غدًا في برج العرب بالإسكندرية. انضمامهم لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق غدًا في برج العرب بالإسكندرية. تابع المصدر أن صفوف المنتخب ستكتمل يوم 8 يونيو الجاري، حيث طلب بعض اللاعبين تأخير انضمامهم لظروف سفرهم بالخارج لقضاء فترة إجازة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يوافق على تأخر انضمام بعض لاعبي المنتخب لمعسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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