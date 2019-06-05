اليوم.. منتخب الطائرة يواجه كينيا في تصفيات المنطقة المؤهلة للألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة "رجال" نظيره الكيني في الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على صالة كازراني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن ثالث مبارياته بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والمقام حاليًّا، بمشاركة 5 منتخبات هم مصر وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز على رواندا في أولى مبارياته أول أمس بنتيجة 3/1، وفاز في المباراة الثانية أمام منتخب أوغندا بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كل من:

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أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبدالرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبدالعال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.

ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.