حرس الحدود يعطي كافة الصلاحيات لطارق العشري لتدعيم الفريق

قررت إدارة نادي حرس الحدود إعطاء كافة الصلاحيات لطارق العشري المدير الفني للفريق من أجل تدعيم الفريق بصفقات خلال الصيف المقبل. وأنهي حرس الحدود الموسم محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بترتيب الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. وجددت إدارة حرس الحدود الثقة في طارق العشري بعدما استطاع أن ينتشل الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني. ويسعي حرس الحدود في الرجوع لمكانته الطبيعية بين فرق المقدمة بالدوري الممتاز إذ توج الفريق بثلاث بطولات من قبل كأس مصر نسشختي 2009، 2010 بالإضافة لكأس السوبر المصري 2009. لذلك قررت إدارة الفريق العسكري إعطاء كافة الصلاحيات لطارق العشري من أجل تدعيم الفريق بلاعبين قادرين على النهوض بالفريق مرة أخري.

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