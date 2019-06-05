إدارة المصري تعطي كافة الصلاحيات لإيهاب جلال لدعم الفريق بالصفقات

قررت إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، إعطاء كافة الصلاحيات لإيهاب جلال، المدير الفني للفريق من أجل اختيار وتدعيم الفريق بـلاعبين.
وأنهي فريق المصري الموسم في المركز الرابع بترتيب الدوري الممتازبرصيد 52 نقطة، الأمر الذي يؤهله للمشاركة في البطولات الأفريقية.
ويسعي المصري لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين من أجل المنافسة على كأس الكونفيدالية الأفريقية الموسم
وأعطت إدارة المصري كافة الصلاحيات لإيهاب جلال من أجل دعم الفريق بلاعبين مميزين قادرين على أداء المنافسة على البطولات الموسم المقبل.
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