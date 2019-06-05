نعى الفرعون الصغير محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ونجم منتخب مصر، شهداء كمين العريش، الذين استشهدوا صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت وزارة الداخلية عناستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 جنود. وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح ينعي شهداء حادث العريش الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.