جياني انفانتينو رئيسًا للفيفا بالتزكية

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنعقدة بباريس، على إعادة انتخاب السويسري جياني انفانتينو رئيسًا للاتحاد حتى 2023.
وفاز جياني انفانتيو برئاسة الاتحاد الدولي بالتزكية بعد تصويتالاتحاد الأوروبية والقارية بالإجماع لاستمراره لفترة جديدة.
وأكدت الاتحادات القارية في وقت سابق على دعمها إنفانتينو للترشح لفترة رئاسية جديدة.
وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم انفانتينو،الأمر الذي أدي لعدم إجراء تصويت بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضوًا.
يذكر أن جياني انفانتينو فاز بمنسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 على أربعة مرشحين.
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