رياضة | فرمان ناري من لاسارتي وعبد الحفيظ للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من لاسارتي وعبد الحفيظ للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتي، اللاعبين من زيادة الوزن فى عيد الفطر المبارك.

ووضع اخصائي التغذية هاني وهبة في الأهلي برنامج غذائي خاص للاعبين وحذرهم من تناول الكحك والبسكويت واللحوم بكثرة في العيد.

Advertisements

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن أى مخالفة للبرنامج الغذائي الموضوع من جانب هاني وهبة إخصائي التغذية، ستتم مواجهتها بعقوبات مادية.

وينتظر النادي الأهلي قرار اتحاد الكرة بشأن باقي مباريات الدوري واستكمالها قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، او عقب البطولة.