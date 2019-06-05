رياضة | خالد جلال غاضب من انتقادات التعادل مع الحدود.. ويكشف سر عدم الدفع بـ"جمعة" أساسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال غاضب من انتقادات التعادل مع الحدود.. ويكشف سر عدم الدفع بـ"جمعة" أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكر ة القدم بنادي الزمالك استيائه الشديد من الهجوم الذي تعرض له بعد مباراة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد جلال لإدارة الزمالك أن الفريق واجه مشاكل وظروف صعبة للغاية خلال مواجهة الأمس بسبب الغيابات التي طاردت الفريق للإيقاف والإصابة واعتذار بعض اللاعبين عن المشاركة لعدم الجاهزية.

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وأشار إلى أنه لعب بتشكيل إضطراري من الأساس ولم يجد لاعب وسط مهاجم مما دفعه للاعتماد على المغربي خالد بوطيب في مركز صانع الألعاب وحال جاهزية أيمن حفني كان سيدفع به من البداية.