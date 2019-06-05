رياضة | ميدو يقترب من تدريب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يقترب من تدريب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي مصر المقاصة، من إنهاء إجراءات التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لفريق الوحدة السعودى، لتولى الإدارة الفنية للفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد.

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وتوصل مسئولو الفريق الفيومي لاتفاق مبدئي مع ميدو لقيادة الفريق، على أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال ساعات.

وكان ميدو قد رحل عن الوحدة السعودي في الأسابيع الأخيرة للبطولة، بعدما قدم مستوى مميز مع الفريق ببطولة الدوري السعودي.