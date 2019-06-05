رياضة | توتنهام يصدم ريال مدريد بقرار ناري جديد بشأن صفقة إيركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يصدم ريال مدريد بقرار ناري جديد بشأن صفقة إيركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو نادي ريال مدريد صدمة قوية، بعد رد نادي توتنهام الناري بشأن صفقة نجم الفريق الدنماركي إيريكسن.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، فأن دانييل ليفي، رئيس توتنهام أخبر إدارة ريال مدريد بعدم نية النادي بيع إيركسن في الصيف.

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وأشارت الشبكة إلى إيركسن ارتبط بالانتقال لريال مدريد في الصيف مع اقتراب عقده من النهاية في يونيو 2020، ويريد توتنهام 100 مليون يورو على أقل تقدير لبيع إيركسن في الصيف لريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد وضع إيركسن هدفا له في الصيف ضمن تدعيمات الفريق الملكي من اجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات.