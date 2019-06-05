رياضة | عرض برتغالي مغري يقرب نجم الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض برتغالي مغري يقرب نجم الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي، عرضا مغريا من إحدي أندية الدوري البرتغالي للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ويتضمن العرض البرتغالي حصول اللاعب النيجيري علي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد أى ما يوازى 20 مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه اجاي من الأهلي بـ350 الف دولار تقريبا.

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ولم يحسم أجاي موقفه من العرض البرتغالي حتى الآن، في ظل المؤشرات الأولية والتي تؤكد أن اللاعب النيجيري بات قريبا من الرحيل عن الفريق في الصيف بعد تراجع مستواه.

وكان أجايي قد انضم للأهلي، منذ 3 مواسم قادما من الصفاقسي التونسي، ونجح اللاعب في تقديم مستوى مميز مع القلعة الحمراء، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في بداية الموسم، تسببت في غيابه 4 أشهر.