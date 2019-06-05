رياضة | شاهد.. كهربا يحتفل بعيد الفطر على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. كهربا يحتفل بعيد الفطر على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقته الهخاصة.

مرتديا جلباب وعباية خليجي.

وقام نجم الزمالك بنشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو مرتديا جلباب وعباية خليجي مهنئا الجماهير : ‏"أدام الله علينا وعَليكُم شعور البهجة وفرحة العيد ، وعَمّر أيامنا بالمسرّات ،وكُل عام وأنتم بِخَير" عيد مبارك".

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كما نشر اللاعب صورته مع أحد أصدقائه وهو يتناول الكشري، بالتزامن مع احتفالات العيد.