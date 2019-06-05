رياضة | مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل 3 نجوم أهلاوية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل 3 نجوم أهلاوية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما طلب رحيل 3 نجوم من الفريق في الصيف.

Advertisements

وطلب لاسارتي من إدارة النادي الأهلي رحيل رامي ربيعة مدافع الأحمر في الموسم الجديد في ظل ضعف لياقته البدنية وكثرة إصابته في الفترة الماضية، بالإضافة لأحمد الشيخ في ظل وجود وفرة في مكانه، وأيضا جونيور أجايي مهاجم الفريق.

وأبلغ مدرب القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بقراره برحيل رامي ربيعة وضرورة ضم مدافع سوبر في الموسم الجديد لتدعيم خط الدفاع الأحمر، بالإضافة لحاجته لمهاجم مميز بدلا من أجايي.