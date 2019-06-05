رياضة | مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد الدولي الفرنسي جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق، أحد أهم اللاعبين الذين يسعى فريق برشلونة الإسباني لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً للمعلومات الواردة من إذاعة " RMC Sport " الفرنسية فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لايريد من برشلونة التعاقد مع جريزمان، علماً أن اللاعب كان قريب جداً من برشلونة في الصيف الماضي .

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وأشار المصدر الى أن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة الى برشلونة هذا الصيف، ولكن النادي الباريسي رفض في الاسبوع الماضي العرض الذي قدمه النادي الكتلوني بشأن التوقيع مع اللاعب .

وكان نيمار قد رحل عن صفوف النادي الكتلوني في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في المقابل أكد انطوان جريزمان قبل عدة أسابيع رحيله رسمياً عن الروخي بلانكوس هذا الصيف .