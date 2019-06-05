الان تتابع إعادة انتخاب جاني انفانتنيو رئيساً لـ«الفيفا» بالتزكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء تنصيب السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالى، رئيسا جديدا لفترة جديدة بالتزكية حتى 2023 كونه المرشح الوحيد فى مقعد الرئاسة.
وأغلق فيفا باب الترشح فى 6 فبراير الماضى لرئاسة الاتحاد الدولى ولم يتقدم سوى إنفانتينو الرئيس الحالى صاحب الـ48 عامًا.
وكان إنفانتينو تم تعيينه رئيسًا للفيفا فى فبراير 2016 خلفًا لمواطنه سيب بلاتر الذى رحل عن منصبه بعد تورطه فى عدة قضايا فساد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 5 يونيو المقبل فى فرنسا على هامش كأس العالم للسيدات التى سوف تنطلق الجمعة المقبلة بالعاصمة باريس.
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