الامارات | "إنفانتينو" مستاء من مهزلة نهائي أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفانتينو" مستاء من مهزلة نهائي أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مغربية، عن استياء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مما جرى في إياب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، وذلك بعد أن سلطت وسائل الإعلام المغربي الضوء على حديث رئيس الـ "فيفا" ضمن كواليس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، بوصفه فيما جرى مباراة الإياب بـ "المهزلة".

وذكرت وسائل الإعلام المغربية، وبحسب مصادر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن إنفانتينو والـ "فيفا" لم يهنئوا الترجي التونسي على اللقب الأفريقي، في ظل انتظار ما سيقرره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لتشير وسائل الإعلام ذاتها إلى حديث رئيس الاتحاد الدولي على أن تقنية "الفار" جاءت من أجل أن تجعل اللعبة أكثر عدالة.

وكان فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي قد تعادلاً في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب "1-1"، قبل أن يتجدد لقاء الفريقين السبت الماضي في مباراة الإياب التي أقيمت على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية، وشهدت حالة من الجدل استمرت لنحو ثلاث ساعات، جراء عدم احتساب الحكم الغامبي باكاري غاسما لهدف التعادل للفريق المغربي، وتذرعه بتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، واتبع برفض لاعبي والجهاز الفني لفريق الوداد البيضاوي بالعودة إلى الملعب، قبل أن يعلن الحكم عن فوز الترجي بالمباراة وتتويجه بلقب أفريقي رابع بعد ألقابه أعوام 1994 و2011 و2018.

ودخل فريق الوداد البيضاوي المغربي مباراة إياب النهائي بفرصة حسم اللقب في حال انهاءه المباراة بالتعادل السلبي، إلا أن الدقيقة 41 من الشوط الأول شهدت تقدم للترجي عبر محترفه الجزائري يوسف البلايلي، قبل أن يعاود الوداد الضغط بهدف ادراك التعادل، ومن ضمنها تسديدة للاعبه أيمن الحسوني في الدقيقة 51 مرت بجانب القائم الأيمن وسط احتجاجات من لاعبي الوداد ومطالبتهم بلمسة يد، واتبعت في الدقيقة 58 حين اعتقد لاعبو الوداد أن ضغطهم أثمر أخيراً عن هدف التعادل عبر رأسية المهاجم وليد الكارتي، لكن الحكم الغامبي لم يحتسب الهدف، لتدخل المباراة في مرحلة من الاحتجاجات من لاعبي الفريق المغربي في ظل إصرار الحكم على ألغاء الهدف وتذرعه بتعطل تقنية الحكم الفيديو المساعد "الفار"، ولينسحب عقبها لاعبو الوداد والجهاز الفني من أرض الملعب مع الإصرار على عدم العودة، ما منح الحكم الحق لإطلاق صافرته معلناً فوز الترجي بالمباراة واللقب.