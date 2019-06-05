شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يروي رحلة الـ 4 أيام من الأقصر إلى نجريج لالتقاط صورة مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السائق حسام البدري فوزي، ٣٢ عامًا، إنه ذهب من محافظة الأقصر إلى نجريج، مسقط رأس نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، تاركًا عمله، رغبة فى التصوير مع النجم العالمي، والذي يتخذه قدوه فى عمله وتحقيق حلمه.

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وأوضح لـ «المصري اليوم»: «ركبت قطار يوم الأحد الماضي من الأقصر عندما علمت بزيارة محمد إلى قريته وقابلته وسلم علي، وطلب مني توصيل سلامه لأهل الصعيد ككل».

وأضاف: «مو قال عن أهل الصعيد: هم ناس حبايبي وبعزهم».

وروى «البدري» تفاصيل رحلته لمقابلة «صلاح» كاشفًا أنه استقل قطار القاهرة من الأقصر، ونزل فى فندق لبعض الوقت، ثم استقل قطار القاهرة طنطا في التاسعة مساءً، «ومن محطة طنطا استقليت سيارة للقرية، وذلك حبًا فى صلاح»، مؤكدًا أن اللاعب استقبله بكل حفاوة وترحاب.