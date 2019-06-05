شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد كواليس زيارة محمد صلاح لقريته.. واللاعب يوجه رسالة لأهلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

زار النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب القومى وفريق ليفربول الإنجليزي، قريته نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية وقدم لهم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء احتفالية رائعة.

وقدم «صلاح» التهنئة لأهالى قريته واستقبل أصدقائه داخل منزله بالقرية وقام بتقديم التهنئة لمحافظ الغربية السابق اللواء أحمد ضيف صقر خلال مكالمة هاتفية طويلة شكره خلالها على ما قدمه من خدمات كبيرة للغربية.

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وأعرب «صلاح»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أهالى قريته وأصدقائه متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والرقي، وأعرب عن فرحته الشديدة عند زيارة قريته.

وأضاف أنه عقب صلاة العيد سيغادر إلى القاهرة للمشاركة فى معسكر المنتخب القومى استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال أيام.

فى الوقت نفسه، استقبل «صلاح» المهنئين داخل منزله وسط أجواء رائعة، وقدم والده صلاح غالي التهنئة لمدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية ومحافظ الغربية السابق، الذى يرتبط بعلاقة صداقة قوية بأسرة «صلاح».