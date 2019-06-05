شكرا لقرائتكم الأهلى يتمسك بحراسه الثلاثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة رحيل أى من ثلاثى حراس المارد الأحمر محمد الشناوى وعلى لكفى وشريف إكرامى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويتمسك الأهلى بخدمات ثلاثى حراس المرمى نظرا لاقتناعهم الشديد بقدراتهم الفنية مؤكدين أنهم من أفضل العناصر الموجودة على الساحة حالياً ، وبالتالي فتدعيم هذا المركز فى ظل وجود 4 حراس شباب أيضاً على مستوى عالى يصبح أمر بلا جدوى. وتدرس إدارة الأهلى عروض الإعارة لحراس الفريق الشباب وهم مصطفى شوبير وأحمد طارق وأحمد عصام الغندور وعمر رضوان لثقل موهبتهم قبل عودتهم من جديد للقلعة الحمراء.

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