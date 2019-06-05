شكرا لقرائتكم التدريب بالمنزل أولى خطوات استعداد دجلة للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لدجلة،بعض التدريبات للاعبين، مع برنامج غذائى خاص، من أجل تنفيذه فى المنزل، ليحافظونو على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بفترة الراحة الطويلة. وكان الجهاز الفنى لدجلة، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين، وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.

وفاز دجلة الفوز على الإنتاج الحربى، بنتيحة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الشرطة، فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد أن رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38.

ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالموعد المحدد للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.