شكرا لقرائتكم مهاجم سموحة يقرر الرحيل ويفاضل بين إنبى والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر محمد حمدي زكي مهاجم فريق سموحة على الرحيل خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد فترة طويلة أرتدى خلالها قميص الفريق السكندري طوال المواسم الماضية. وشهدت الفترة الماضية تلقى محمد حمدي زكي عدة عروض للرحيل عن سموحة كان أبرزها من ناديى إنبي ومصر المقاصة، ولايزال اللاعب يفاضل بين العروض المتاحة أمامه لاختيار الأفضل وتحديد وجهته المقبلة.

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