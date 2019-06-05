شكرا لقرائتكم وائل جمعة ينعي شهداء كمين العريش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر السابق تويته له عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تويتر" قدم فيها واجب التعازي لشهداء حادث كمين العريش. وكتب "جمعة " سلاما على من حاربوا الليل و في الصباح بالأكفان قد عادوا .. اللهم ارحم 14 عسكري شهداء كمين الغدر في سيناء و صبر اهاليهم Advertisements واختتم : حسبنا الله و نعم الوكيل

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