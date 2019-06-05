شكرا لقرائتكم رانيا عزت تفوز بذهبيتين وفضية فى بطولة العالم لرفع الأثقال بفيجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت رانيا عزت لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بذهبيتي المجموع والكلين فى بطولة العالم المقامة فى فيجى و فضية الكلين فى منافسات وزن 76 كجم . و نجحت رانيا فى تحقيق مجموعه 219 كجم متفوقه على لاعبات تركيا ونيوزلاندا وأمريكا، و يتواجد مع بعثة المنتخب فى فيجى محمود محجوب رئيس إتحاد رفع الأثقال لحضور إجتماعات الإتحاد الدولى التى أقيمت على هامش البطولة .

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