شكرا لقرائتكم لاعب زعيم الثغر يقترب من العودة للزمالك بسبب الوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زادت فرص عودة أحمد داوودا لاعب وسط نادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، إلى القلعة البيضاء، مرة أخرى خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم.
ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم خط الوسط، وأقترب داوودا من العودة بعد تقديم مستوى مميز مع الاتحاد السكندرى، خلال فترة الإعارة وكان مرشحا للتواجد فى صفوف القلعة البيضاء خلال شهر يناير الماضى، لكن مسئولو زعيم الثغر رفضوا إنهاء إعارته قبل انتهائها فى الموعد المحدد.
ويعقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي خلال الأيام المقبلة، لحسم المراكز التى ستحتاج لدعم خلال الميركاتو الصيفى، وتحديد اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم.
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