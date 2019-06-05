شكرا لقرائتكم وفاة نيمار الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي أدهم بندق لاعب ناشئ النادي الإسماعيلي مواليد 2003، بعد تعرضه لحادث أليم فى القاهرة صباح اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك. وسادت حالة من الحزن داخل أروقة النادي الإسماعيلى بعد وفاة اللاعب الناشئ الذى كان يلقب بـ"نيمار" فى إشارة لنجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لما يمتلكه من مهارات فائقة. ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة لاعب الإسماعيلى متمنيا لأسرته الصبر والسلوان.

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